Kütahya'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 8. kilometresindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangını, itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kütahya'da bir tarım arazisinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 8. kilometresinde bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı???????.