Haberler

Kütahya'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya-Tavşanlı kara yolu üzerindeki bir tarlada çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yakındaki tarlalara sıçradı. İtfaiye ve orman ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

KÜTAHYA'da çıkan anız yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kütahya-Tavşanlı kara yolu üzerinde bulunan bir tarlada anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle yakındaki diğer tarlalara sıçradı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı.

Polis ekipleri yangına ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gurbetçiler dönüş yolunda! Sınırda yoğunluk var

Fotoğraf bugün çekildi! Türkiye'den gidiyorlar

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti! İşte cezası

Kırmızı ışıktan fırtına gibi geçti, işte cezası
Romelu Lukaku'dan Fenerbahçe sonrası planını duyurdu: Geri döneceğim

Romelu Lukaku ''Geri döneceğim'' diyerek duyurdu
Türkiye’de aradığı aşkı bulamamıştı! Bakın kiminle görüntülendi...

Türkiye’de aradığı aşkı bulamamıştı! Bakın kiminle görüntülendi...
Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu

Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde...
Formaları kapış kapış gidiyor! Mısır'da Salah çılgınlığı

Formaları kapış kapış gidiyor! Görüntüler Türkiye'den değil
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor
“Soylu’nun yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehditler savurdu! Süleyman Soylu küplere bindi

"Yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehdit etti! Soylu küplere bindi