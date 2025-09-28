Kütahya'da 5.4 Büyüklüğünde Deprem, Bursa ve Yalova'da Hissedildi

BURSA, YALOVA VE BANDIRMA'DA DA HİSSEDİLDİ

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Bursa, Yalova ve Balıkesir'in Bandırma ilçesinde de hissedildi. Evlerdeki ve mağazalardaki avizeler sarsıntıyla birlikte sallanırken, yüksek katlı binalardaki vatandaşların bazıları panikle dışarı çıktı. Bazı vatandaşlar ise evlerinin balkonunda bekledi. Deprem sırasında dışarıda olan ve sarsıntıyı hissetmeyenler ise günlük yaşamlarına devam etti.

PREFABRİK EVLER SALLANDI

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi'nde kaydedilen güvenlik kamerası görüntüsünde ise 5.4 büyüklüğündeki depremle birlikte, prefabrik evlerin salladığı görüldü.