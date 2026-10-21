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Kütahya'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine Bed-i Besmele programı düzenlendi

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Kütahya'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine Bed-i Besmele programı düzenlendi
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Kütahya'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için İl Müftülüğü tarafından Bilal-i Habeşi Camisi'nde Amin Alayı ve Bed-i Besmele programı düzenlendi. Programda öğrenciler sureler, dualar ve şiirler okudu; etkinlik dua ve Hacivat-Karagöz gösterisiyle sona erdi.

KÜTAHYA (AA) – Kütahya'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için "Amin Alayı" ve "Bed-i Besmele" programı düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından Bilal-i Habeşi Camisi'nde gerçekleştirilen program, minik öğrencilerin salavatlar eşliğinde camiye girişi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Hasan İzmirli, burada yaptığı konuşmada, düzenlenen programla öğrencilerin heyecanına ortak olmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Bed-i Besmele'nin bir Osmanlı geleneği olduğunu hatırlatan ve 4-6 yaş Kur'an kurslarının çocukların manevi gelişimindeki önemine dikkati çeken İzmirli, şunları kaydetti:

"Bed-i Besmele, kelime anlamı olarak 'Besmele ile başlamak' demektir. Bu güzel gelenek asırlardır bu topraklarda, çocuklar ilme adım attıklarında Allah'ın adıyla, O'nun rahmetiyle, bereketiyle adım atmalarını simgeleyen Osmanlı mirasıdır. Biz iman duygusuyla dünyaya geliriz ve kulaklarımıza Kelime-i Şehadet, Kelime-i Tevhit, ezan okunur. Hayatımız böyle başlar ve ölünceye kadar böyle devam eder. Biz de böyle önemli bir başlangıcı besmele ile yapıyoruz."

Vali Yardımcısı Hüseyin Ensar Uzun da programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek öğrencilere başarı diledi.

Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'den sureler, dualar ve şiirler okuduğu etkinlik, İl Müftüsü İzmirli'nin yaptığı dua ile Hacivat ve Karagöz gösterisinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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