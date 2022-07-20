Kütahya'da 30 yıl rakip olan iki berber, 20 yıldır birlikte çalışıyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 30 yıl rakip olarak çalışan iki berber, birbirine rakip olmayı bırakarak son 20 yıldır aynı iş yerinde mesleklerini sürdürüyor.

Özyurt Mahallesi'ndeki işyerinde birlikte çalışan Mehmet Kocabaş (75) ile Mustafa Cirit (72), yarım asrı aşkın süredir müşterilerinin saç ve sakal traşını yapıyor.

Kocabaş, AA muhabirine, 60 yıl önce mesleğe başladığını 10 yıl süren çıraklık ve kalfalığın ardından kendi berber dükkanını açtığını söyledi.

Mesleğini severek yaptığını belirten Kocabaş, "Çıralık ve kalfalık devresini bitirdikten sonra 1972 yılında kendi dükkanımı açtım ve çalışmaya başladım. 50 yıldır aynı dükkanda çalışmaktayım. Mesleğimi severek yapıyorum. Bugüne kadar 20'den fazla kalfa ve çırak yetiştirdim. Sağlığım el verdiği sürece mesleğime devam etmek istiyorum." dedi.

Cirit de mesleğe ilk olarak 1963 yılında başladığını dile getirdi.

Çıraklık ve kalfalık sürecini tamamladıktan sonra 1973 yılında kendi açtığı ve 30 yıl mesleğini sürdürdüğü dükkanı kapatarak rakibi olan Mehmet Kocabaş ile birlikte çalışmaya başladığını anlatan Cirit, şöyle konuştu:

"Otuz sene çalıştıktan sonra iş yerimi kapattım. Komşum ve rakibim olan beraber büyüdüğüm arkadaşım Mehmet Kocabaş ile ortak olarak 20 senedir beraber çalışıyoruz. Mesleğimi canım kadar sevdiğim için geceleri dahi rüyamda tıraş ediyorum. Bu mesleği o kadar çok seviyorum ki canım kadar mesleğime aşık bir insanım. Mesleğimi ömrüm yettiği sürece inşallah sürdürmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Cirit, bugüne kadar 36 çırak yetiştirdiğini ve bunların 5'inin İzmir'de mesleğini sürdürdüğünü belirtti.

Müşterilerden Kasım Özdemir (73) de 50 yıldan beri Mehmet Kocabaş'a tıraş olduğunu ve her zaman memnun kaldığını ifade etti.