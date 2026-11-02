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Kütahya-Bursa sınırındaki Domaniç Dağları sonbahar renkleriyle doğaseverleri bekliyor

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Kütahya-Bursa sınırındaki Domaniç Dağları sonbahar renkleriyle doğaseverleri bekliyor
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Kütahya-Bursa sınırındaki Domaniç Dağları, sıcaklıkların düşmesiyle sarı, yeşil ve kahverengi tonlara büründü. Kayın, meşe ve çam ağaçlarının bulunduğu 1500 metre rakımlı bölge, Kocayayla ve Topuk Yaylası Tabiat Parkı ile sonbaharda doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Osmanlı Devletinin kuruluş toprakları arasında yer alan Kütahya ile Bursa sınırındaki Domaniç Dağları, sonbaharla birlikte sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü.

İç Ege'de bulunan ve geniş ormanlık alanlarıyla öne çıkan Kütahya'nın Domaniç ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle ağaçların yaprakları renk değiştirdi.

Kayın, meşe ve çam ağaçlarının bir arada bulunduğu Domaniç Dağları'nda sonbaharın etkisiyle sararan yapraklar, yeşilliğini koruyan ağaçlarla farklı renk tonları oluşturdu.

???????Kocayayla, Topuk Yaylası Tabiat Parkı ve Kayıların Göç Yolu'nun da bulunduğu yaklaşık 1500 metre rakımlı Domaniç Dağları, sonbaharda doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde önemli konuma sahip olan bölge, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Kaynak: AA
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