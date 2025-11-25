Kut'ül Amare: Masaldan Gerçeğe Belgesele Özel Gösterim

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın İngilizlere karşı kazandığı Kut'ül Amare zaferini ele alan TRT ortak yapımı "Kut'ül Amare: Masaldan Gerçeğe" belgeselinin Ankara özel gösterimi gerçekleştirildi.

HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte, belgeselin yapım süreci, Kut'ül Amare Muharebesi'nin tarihsel bağlamı ve belgeselin uluslararası festival yolculuğu katılımcılarla paylaşıldı.

Burada konuşan yönetmen Koray Demir, gösterimin 25 Kasım'a denk getirilmesinin bilinçli bir tercih olduğunu belirterek, "Bugün Selman-ı Pak günü. Tam bugün İngilizleri tarihinde ilk defa büyük bir yenilgiye uğrattılar ve ondan sonra kaçan İngiliz ordusu Kut Kalesi'ne sığındı ve orasının muhasarasıyla beraber Kut Zaferi elde edildi." dedi.

Demir, bu nedenle belgeseli tarihle örtüşen bir günde Ankaralı izleyicilerle buluşturmanın kendileri için ayrıca anlam taşıdığını vurguladı.

Belgeselin yapım sürecine değinen Demir, hazırlığın yıllara yayıldığını anlatarak, "7 ülkede gerçekleşen çekimler var. Yaklaşık 2024'ün Temmuz'undan beri de dünya festivallerini geziyor. Gittiği her ülkeden de teveccühle döndük." ifadelerini kullandı.

Belgeselin uluslararası gösterim programının sürdüğünü belirten Demir, "Şimdi önümüzde Londra prömiyerimiz var. Daha sonra planlarımız içerisinde Moskova, Abu Dabi, Doha ve Bağdat var." bilgisini paylaştı.

"Ankara'ya ödüllerle gelmiş olduk"

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven de belgeselin taşıdığı tarihsel hafızaya dikkati çekerek, "Bugün Birinci Dünya Savaşı'na ışık tutan, aslında büyük bir zaferi anlatan bir hikayeyle karşınızdayız. Dünyada 20'nin üzerinde festivalde ödül aldı. Bugün HAVELSAN ile bu filmin Ankara'daki özel gösterimini yapıyoruz." dedi.

Türk sineması ile belgeselini dünyaya anlatacaklarını ve temsil etmeyi sürdüreceklerini dile getiren Güven, festival sürecinin ardından yapımın TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacağını belirtti.

Yapımcı Aynel Hayat ise Ankara'daki gösterimin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyleyerek, "Dünya prömiyerine çıktık, birçok ödül aldık. O bizi gururlandırdı ve Ankara'ya ödüllerle gelmiş olduk." diye konuştu.