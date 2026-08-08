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Kuşadası'nda plaj hırsızı tutuklandı

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Kuşadası Güzelçamlı Plajı'nda hırsızlık yaptığı belirlenen T.O., jandarmanın takibi sonucu yakalandı. Üzerinde ve aracında çalıntı eşyalar, silah ve sahte kimlik bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, plajda hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelçamlı Plajı'nda yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Jandarmanın teknik ve fiziki takibi sonucu kimliği belirlenen T.O. gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda ziynet eşyası, cep telefonu, nakit para, kredi ve kimlik kartları ile çeşitli elektronik eşyalar ele geçirildi. Ayrıca av tüfeği, fişek, pala, bıçak ve sahte askeri personel yakını kimlik kartı da bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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