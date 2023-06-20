Kuşadası'nda İnşaat İşçileri Arasında Kavga: 1 Polis, 7 Kişi Yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir inşaat alanında çalışan işçiler arasında çıkan kavgada 1 polis memuru ve 7 kişi yaralandı. Kavga sırasında taş, sopa, bıçak ve keser kullanıldı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir bina inşaatında çalışan işçiler arasında çıkan taş, sopa, bıçak ve keserin kullanıldığı 1'i polis memuru 7 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Bina inşaatında çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı, bıçaklı ve keserli kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeyi çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak tarafları güçlükle ayırdı. Kavgada 1'i polis memuru, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.