Kuşadası'nda İnşaat İşçileri Arasında Kavga: 1 Polis, 7 Kişi Yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir inşaat alanında çalışan işçiler arasında çıkan kavgada 1'i polis memuru olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kavga, taşlı, sopalı, bıçaklı ve keserli şekilde gerçekleşti. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bina inşaatında çalışan işçiler arasında çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı ve keserli kavgada 1'i polis memuru 7 kişi yaralandı. Cep telefonu kamerasınca kaydedilen kavga ile ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olay bugün saat 16.00 sıralarında Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Bina inşaatında çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı, bıçaklı ve keserli kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeyi çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak tarafları güçlükle ayırdı. Kavgada 1'i polis memuru, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.