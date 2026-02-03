Haberler

Firari hükümlü, yakalanmamak için 2'nci katın balkonundan atladı

Güncelleme:
Kuşadası'nda 'kasten yaralama' suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan Bilal Tektaş, polisleri görünce evinin balkonundan atlayarak ağır yaralandı. Tedavi altına alınan Tektaş'ın durumu kritik.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 'Kasten yaralama' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan, polisleri görünce saklandığı evin 2'nci katındaki balkondan atlayan Bilal Tektaş (34), ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. 'Kasten yaralama' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bilal Tektaş'ın evinde olduğu ve saklandığı bilgisi alındı. Uzun süredir firari olan Tektaş için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Polisleri fark eden Tektaş, yakalanmamak için 2'nci kattaki evinin balkonundan atladı. Ağır yaralanan Tektaş için adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Tektaş'ın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

