Kuşadası'nda Ekolojik Tarım Alanlarında Yangın Önlemleri Artırıldı

1) KUŞADASI'NDA EKOLOJİK TARIMIN YAPILDIĞI MAHALLELERDE YANGINLARA KARŞI ÖNLEMLER ARTTIRILDI

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, ekolojik tarımın yapıldığı kırsal mahalleler olan Kirazlı ve Yaylaköy'de orman yangınlarına karşı güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ekiplerinin saat başı devriyeye çıkıp, uyarılarda bulunduğu her iki mahallede, yol kenarlarına da 100'er metre aralıklarla su tankerleri ve su bidonları yerleştirildi.

Kuşadası'nda tarım arazisi, meyve bahçeleri ile ormanlık ve makilik alanların yoğun bir şekilde bulunduğu kırsal Kirazlı ve Yaylaköy mahallelerinde Türkiye'nin birçok ilinde çıkan orman yangınları nedeniyle güvenlik önlemleri sıklaştırıldı. Bu kapsamda mahalleler drone vasıtasıyla düzenli olarak havadan taranmaya başlandı. Yol kenarlarına yangın başlangıcına karşı ilk müdahalenin yapılabilmesi için su ve köpük varillerinin yerleştirildiği 2 mahallede, 100'er metre aralıklarla da su tankerleri hazırda bekletiliyor.

CAMİLERDEN ANONSLAR YAPILIYOR

Jandarma ekiplerinin her saat başı devriyeye çıktığı kırsal mahallelerde, ayrıca camilerden de belirli aralıklarla orman yangınlarına karşı uyarıcı ve bilgilendirici anonslar yapılıyor. Köy girişlerinde de Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözlerin nöbet tuttuğu 2 mahallede, yangın emniyet yollarının sayısı ve uzunluğu da artırıldı.

MUHTARLARDAN DUYARLI OLUNMASI ÇAĞRI

İki mahallenin muhtarı da bölgede yaşayan vatandaşlar ile ziyaretçilere duyarlı olmaları çağrısında bulundu. Yaylaköy Mahalle Muhtarı Murat Ertan, "Orman yangınlarının nedeni çoğu kez ne yazık ki biz oluyoruz. Özellikle orman ve makilik alanlarda ateş yakılmaması, çöp bırakılmaması ve çevrede şüpheli kişilerin görüldüğü takdirde anında yetkililere ihbarda bulunulması çok önemli" dedi.Kirazlı Mahallesi Muhtarı İbrahim Sayar ise, "Omuz omuza yaşadığımız bu güzel ülkeyi ve doğamızı korumak hepimizin görevi. Yangınlara karşı elimizden gelen her türlü tedbiri alıyoruz" diye konuştu.