Kuşadası'nda darp ve yağma suçlamasıyla yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yabancı uyruklu 2 kişiyi kaçırıp darbederek paralarını yağmaladıkları ve bir evi tehditle aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yabancı uyruklu 2 kişiyi kaçırıp darbederek paralarını yağmaladıkları ve bir evi tehditle aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek şikayetçi olan 2 yabancı uyruklu, temas kurdukları 2 emlakçıyla Süleyman Demirel Bulvarı'nda buluştukları sırada kaçırıldıkları, darbedildikleri ve üzerlerindeki paraların yağmalandığı, bir süre önce aldıkları evin de tehditle para almış gibi gösterilerek noter işlemiyle sattırıldığı iddiasında bulunarak şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerleri ve güzergahlar üzerindeki güvenlik kameralarını inceledi.

Olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla R.Ç. ve A.A. İzmir'in Buca ilçesinde, N.Ş, M.K, S.D. ve F.E. ise Kuşadası'nda düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Ç, A.A, N.Ş. ve M.K. tutuklandı, S.D. ile F.E. adli kontrol şartıyla salıverildi.