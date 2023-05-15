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Kuşadası'na 5 kruvaziyerle 7 bin 550 turist geldi

Kuşadası'na 5 kruvaziyerle 7 bin 550 turist geldi

Güncel Haberler

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 5 kruvaziyerle 7 bin 550 turist geldi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 5 kruvaziyerle 7 bin 550 turist geldi.

Ege Port Kuşadası'na bugün Malta bayraklı "Azamara Pursuit", Bahama bayraklı "Norwegian Jade", Norveç bayraklı "Viking Sky", Bahama bayraklı "Wind Star" ile Malta bayraklı "Celestyal Crystal" gemileri yanaştı.

Kruvaziyerlerden inen 7 bin 550 turistten bir bölümü Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni görmek üzere otobüslerle limandan ayrıldı. Tur programlarına katılmayan turistler ise kent merkezinde alışveriş yaptı.

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Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel

Kuşadası Türkiye turist Aydın Güncel Haberler

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