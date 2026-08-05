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Kuşadası'na 3 kruvaziyer, 9 bin 130 turist

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Aydın'ın Kuşadası ilçesine yanaşan üç kruvaziyerden 9 bin 130 turist indi. Çoğunluğu ABD'li turistler, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti, bir kısmı ise kent merkezinde alışveriş yaptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 3 kruvaziyer yanaştı.

Ege Port Kuşadası Limanı'na demirleyen Bahama bayraklı "Odyssey Of The Seas", Panama bayraklı "MSC Fantasia" ve Marshall Adaları bayraklı "Regatta" gemilerden 9 bin 130 turist indi.

Çoğunluğu ABD vatandaşı turistler işlemlerinin ardından kent merkezine geçti. Turistlerin bir kısmı tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi. Tura katılmayanlar ise Kuşadası merkezinde alışveriş yaptı.

Kaynak: AA
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