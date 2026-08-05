Kuşadası'na 3 kruvaziyer, 9 bin 130 turist

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 3 kruvaziyer yanaştı.

Ege Port Kuşadası Limanı'na demirleyen Bahama bayraklı "Odyssey Of The Seas", Panama bayraklı "MSC Fantasia" ve Marshall Adaları bayraklı "Regatta" gemilerden 9 bin 130 turist indi.

Çoğunluğu ABD vatandaşı turistler işlemlerinin ardından kent merkezine geçti. Turistlerin bir kısmı tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi. Tura katılmayanlar ise Kuşadası merkezinde alışveriş yaptı.

Kaynak: AA