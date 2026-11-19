MERSİN'de kuruma ait resmi aracı özel işlerinde kullandığı iddiasıyla hakkında dava açılan Müze Müdürü S.C.B.'nin yargılanmasın başlandı.

Mersin Arkeoloji Müzesi envanterinde bulunan hizmet aracını kendi özel işlerinde kullandığı öne sürülen S.C.B. hakkındaki ihbar üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Başsavcılıkça, S.C.B.'nin 'Kamu taşıtını tahsis amacı dışında veya kişisel amaçlarla kullanma' suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame, Mersin 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 'Araç tahsis amacı dışında kullanılmaması' konusundaki uyarı yazısı, ön inceleme raporu ve tanık M.Ş.'nin ifadeleri yer aldı. S.C.B.'nin, ilgili kanun kapsamında araç tahsis edilecek kişiler arasında yer almadığı kaydedilen iddianamede, tanıkların, S.C.B.'nin 'makam aracı' olarak kullanması nedeniyle görev süreçlerinde araçtan kısıtlı şekilde yararlandıkları yönündeki beyanlarına yer verildi.

S.C.B. hakkında soruşturma izni verilmesi üzerine inceleme başlatıldığı belirtilen kaydedilen iddianamede, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı tarihli yazısına göre, şüphelinin taşıt verilecek kişilerden olmadığı, bu nedenle aracın müze müdürlüğünün iş ve işlemleri haricinde ikametinden müdürlüğe geliş ve gidişlerde kullanılmaması konusunda şüphelinin daha önce uyarıldığının anlaşıldığı, yine şüphelinin araç şoförü olarak görevlendirilme konusunda Valilik makamına yazdığı aracın, müdürlüğün envanterinde kayıtlı araç olduğu, makam aracı olmadığını bildiği anlaşılmıştır" denildi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Davanın ilk duruşması Mersin Adliyesi 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık S.C.B. katılmazken, taraf avukatları ve tanıklar hazır bulundu. Davanın ilk duruşmasında tanıklar dinlendi. Kurumda şoför olarak görev yapan M.Ş., "Ben o dönem sanığın kurumda şoförüydüm, sabahları iş yerine gidip aracı alıp, kendisini evinden alıp iş yerine götürüyordum, akşamları onu eve bırakıp aracı tekrar iş yerine bırakıp evime gidiyordum. Değişik tarihlerde kızını dershaneye götürüp geri getirdim, oğlunu huzurevine bırakıyordum. Çünkü oğlu huzurevinde çalışıyordu. Değişik tarihlerde söz konusu araç ile oğlunu da iş yerine bıraktım. Kızını 2-3 defa dershaneye, oğlunu da 20 gün boyunca iş yerine götürüp getirdim. Ayrıca sanığın köpeğini de hayvan hastanesine götürüp getirdiğimiz de oldu. Sanığın kendisini de özel işleri nedeniyle alışveriş merkezine de bıraktığım oluyordu" dedi.

'KUAFÖRÜNE DAHİ DEVLETİN RESMİ ARACI İLE GİDİYORDU'

Tanıklardan F.Y.Ö. ise "Sanık araç alındığı günden beri müze müdürlüğünün şoförü tarafından evinden alınıp, evine bırakılıyor. Ancak o araç hizmet aracı ve arazide kullanılmak üzere verilmiştir. Bunun dışında hem evinden aldırılıp hem evine bıraktırıyordu şoföre. Hem de köpeğini veterinere götürüyordu. Kızını havalimanına, dershaneye şoförle gönderiyordu. Oğlu huzurevinde çalışıyordu, oğlunu çalıştığı yerden aldırıp çalıştığı yere bıraktırıyordu, kuaförüne dahi devletin resmi aracı ile gidiyordu" ifadesini kullandı.

'ÇABUK DÖNÜN ARAÇ BANA LAZIM DERDİ'

Tanıklardan F.K. de "Ben müze müdürlüğünde arkeoloğum. Araç müzeye verildikten itibaren sanık tarafından evine gidip gelmek için kullanırdı. Biz göreve gitmek istediğimizde ise nadiren bize verirdi. Verdiğinde de arayıp 'Çabuk dönün araç bana lazım' derdi. Sabahları da göreve gidebilmek için o araçla sanığın gelmesini beklerdik. Çocuklarını dershaneye götürüp getirdiğini gördüm. Köpeğini de tedaviye götürdüğünü, ben de araçta olduğum için gördüm. Aracın yakıtı azaldığında da bizi araziye göndermezdi, ancak kendisi araç ile kendi evine gidip gelirdi" diye konuştu.

SANIK HAKKINDA ZORLA GETİRİLME KARARI

Tanık ve avukatları dinleyen mahkeme, usulüne uygun tebliğe rağmen duruşmaya gelmeyen sanık hakkında zorla getirme emri kararı vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı