Kurum: "81 ilimizde 500'e yakın millet bahçesiyle yeşil alanlarımızı artıracağız" - Haberler

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Kurum: "81 ilimizde 500'e yakın millet bahçesiyle yeşil alanlarımızı artıracağız"

AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Çevre Haftası nedeniyle Ankara temsilcileri ile bir araya geldi, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Çevre Haftası nedeniyle Ankara temsilcileri ile bir araya geldi, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.(3)

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel

İklim Değişikliği Murat Kurum Ankara Güncel Haberler

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