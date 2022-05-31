Kurum: "81 ilimizde 500'e yakın millet bahçesiyle yeşil alanlarımızı artıracağız" - Haberler

Kurum: "81 ilimizde 500'e yakın millet bahçesiyle yeşil alanlarımızı artıracağız"
AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Çevre Haftası nedeniyle Ankara temsilcileri ile bir araya geldi, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması
ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Çevre Haftası nedeniyle Ankara temsilcileri ile bir araya geldi, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.(3)
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel