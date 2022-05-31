Kurum: "81 ilimizde 500'e yakın millet bahçesiyle yeşil alanlarımızı artıracağız" - Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Çevre Haftası nedeniyle Ankara temsilcileri ile bir araya geldi, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.(3)