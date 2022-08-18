Kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılanlara imzalı saat dağıtıldığı iddialarına AK Parti'den yanıt: Yalanınız batsın

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğinde katılımcılara Recep Tayyip Erdoğan imzalı İsviçre marka saat hediye edildiği öne sürüldü. İddialara sert tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, sosyal medya hesabından çıkan haberleri paylaşarak "Yalanınız batsın. Her zamanki gibi eleştirecek bir şey bulamadığınızda o koca yalanlarınıza sarılıyorsunuz. Hazımsızsınız, yüzsüzsünüz" dedi.

Ak Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü, 15 Ağustos Pazartesi günü geniş bir katılımla ATO Congresium'da yapıldı. Yaklaşık 3 bin kişinin davet edildiği programa Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti kurucuları, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, eski milletvekilleri, 81 ilin ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanları da katıldı.

İMZALI SAAT DAĞITILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir konuşma gerçekleştirdiği etkinlikle ilgili ortaya atılan bir iddia ise ses getirdi. Bazı medya organlarında, toplantıda katılımcılara imzalı İsviçre marka bir saat dağıttığı öne sürüldü.

"YALANINIZ BATSIN"

Çıkan haberlere yanıt ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Dağ, "Yalanınız batsın. Her zamanki gibi eleştirecek bir şey bulamadığınızda o koca yalanlarınıza sarılıyorsunuz. Hazımsızsınız, yüzsüzsünüz" ifadelerini kullandı.