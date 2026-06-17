TBMM Başkanı Kurtulmuş, Birleşik Krallık-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Tahir Ali ile Görüştü

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Krallık- Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Tahir Ali ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kurtulmuş kabulde, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi arzu ettiklerini belirterek, Türkiye'nin Avrupa'nın geleceğinde ve güvenliğinde vazgeçilmez bir aktör olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Birleşik Krallık-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Tahir Ali ve beraberindeki heyet ile makamında bir araya geldi.

Kurtulmuş kabulde, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi arzusunda olduklarını dile getirerek, parlamentolarda karşılıklı dostluk gruplarının bulunmasının ilişkilerin geliştirilmesinde büyük önem taşıdığını ifade etti. Küresel ve bölgesel konularda birlikte hareket etmenin zorunlu olduğunu söyleyen Kurtulmuş, dünyada kural bazlı sistemin bozulduğunu, artık insanı merkeze alan yeni bir sistemin kurulması gerektiğini vurguladı.

Avrupa'da istikrar ve güvenliğin sağlanmasının tüm Avrupalıların ortak hedefi ve sorumluluğu olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa'nın geleceğinde ve güvenliğinde vazgeçilmez bir aktör olduğunu kaydetti.

Gazze'de üç yılı aşkın süredir soykırımını sürdüren İsrail'in bölge ülkelerine yönelik saldırılarının yayılmacılık politikasının bir işareti olduğunu ifade eden Kurtulmuş, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının durdurulması için tüm devletlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Kurtulmuş, 28-29 Haziran'da İstanbul'da NATO Parlamenter Zirvesi'nin gerçekleştirileceğini, 7-8 Temmuz'da ise Ankara'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapılacağını hatırlatarak, NATO Zirvelerinin günümüz sorunlarının ve İttifakın geleceğinin tartışılacağı önemli bir zemin olacağının altını çizdi.

Kaynak: ANKA