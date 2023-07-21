TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret ederek, kentte yaşanan sel afeti ile ilgili benzer senaryoların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğunu belirtti. Kurtulmuş, ayrıca sel afetinde iş yerleri hasar gören esnafla da bir araya gelerek, devletin her imkanıyla afetzede esnafların yanında olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş: Şehirlerimizin afetlere karşı dirençli hale gelmesi için gayret edeceğiz (2)

'KARADENİZ'DE HER YIL BENZER SIKINTILAR YAŞANIYOR'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti. Belediyenin çalışmaları ile ilgili Güler'den bilgi alan Kurtulmuş, TBMM Başkanı sıfatı ile memleketi Ordu'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini söyledi. Kurtulmuş, kentte yaşanan sel afeti ile ilgili benzer senaryoların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

Kurtulmuş, Karadeniz'in her yıl benzer sıkıntıları yaşadığını kaydederek, 'İlimiz çeşitli afetlerle karşı karşıya kalması mukadder bir coğrafyada yer alıyor. Karadeniz'de her yıl benzer sıkıntılar yaşanıyor. Üzerimize düşen tedbirleri almak ve böylesine felaketler geldiğinde de en az zararla bunun atlatılabilmesi için insan yapımı hataların ortadan kaldırılmasını temin etmektir. Örnek olsun diye söylüyorum Ordu dereleriyle bilinen bir ilimiz ancak neredeyse derelerin hepsinin üzeri örtülmüş. Yani siz istediğiniz kadar üzerine bina yapın ve örtün yağmur fazla yağdığında o yolunu buluyor ve önüne ne katarsa alıp götürüyor. Aynı senaryoları tekrar tekrar görmemek için tedbirleri almamız, boşaltılması gereken yerlerin boşaltılmasını sağlamamız gerekir diye düşünüyorum. İnşallah kısa süre içerisinde herkese dokunulacak ve afetlerle karşılaştıkları dolayısıyla uğradıkları zararlar devletimiz tarafından telafi edilecektir. Burası memleketim olduğu için buraya özel bir önemle gelmiş olduk ama Türkiye önünde yeni hedefleri olan bir ülkedir. Cumhuriyetimizin ikinci asrı güçlü ve büyük Türkiye'nin asrı olacaktır' dedi.

AFETZEDE ESNAFI DA ZİYARET ETTİ

Kurtulmuş, ziyaretin ardından sel afetinde iş yerleri hasar gören esnafla bir araya geldi. Esnafra geçmiş olsun temennisinde bulunan Kurtulmuş, devletin her imkanıyla afetzede esnafln yanında olduğunu söyledi. Kurtulmuş, inşaatı devam eden Ordu Şehir Hastanesi'nde de incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. (DHA)