Haberler

Kurtulmuş: Afyon, emperyalistlerin kovulduğu çıkış kapısıdır

Kurtulmuş: Afyon, emperyalistlerin kovulduğu çıkış kapısıdır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde Afyonkarahisar'daki törenlere katıldı. Zafer Yürüyüşü ve temsili atlı birliklerin uğurlanması gibi etkinliklerin yer aldığı programda konuşan Kurtulmuş, 'Malazgirt Anadolu'ya giriş kapısıysa, Afyon da emperyalistlerin kovulduğu çıkış kapısıdır' dedi. Tarihten ders çıkarmanın önemine vurgu yaptı.

BÜYÜK Taarruz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'daki törenlere katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Malazgirt Anadolu'ya giriş kapısıysa, Afyon da emperyalistlerin kovulduğu çıkış kapısıdır" dedi.

Büyük Taarruz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da düzenlenen Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Şuhut ilçesi ve Kocatepe'de çeşitli programlar gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı programlarda, Zafer Yürüyüşü düzenlendi, temsili atlı birlikler İzmir'e uğurlandı.

Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri, Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde Şuhut Belediye Şehir Stadyumu'nda düzenlenen kutlama programıyla devam etti. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen program kapsamında 41. Komando Tugay Komutanlığı Birliği tarafından Komando Andı okundu. Komando Andı'nın ardından program protokol konuşmalarıyla sürdü.

'TÜRKİYE'NİN TARİHİ BÜYÜK KAHRAMANLIKLARLA DOLU'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'daki Zafer Haftası kutlamalarında yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili hemşehrilerim, değerli Afyonlular; Türkiye'nin tarihi büyük kahramanlıklarla dolu, zengin destanlarla dolu bir tarihtir. Hele hele 30 Ağustos haftası, bildiğiniz gibi tam manasıyla bir zaferler haftasıdır. 1071'de Malazgirt'in kapılarından Anadolu topraklarına gelen Sultan Alparslan komutasındaki ordular, Anadolu'yu kıyamete kadar milletimizin yurdu kılmış ve burayı ilelebet devlet-i ebed müddetin vatanı haline getirmiştir. Aynı şekilde, 26 Ağustos 1922'de de o günkü zor şartlar içerisinde buradan, Şuhut'tan 25 Ağustos gecesi başlatılan yürüyüşle birlikte 26 Ağustos'ta Büyük Taarruz başlatılmış ve çok şükür 30 Ağustos'ta da zafer kazanılarak 9 Eylül'de düşman denize dökülmüştür. Eğer Malazgirt Anadolu'ya giriş kapısıysa, burası, Afyon, Anadolu'dan emperyalistlerin kovulduğu çıkış kapısıdır. Onların dışarıya gönderildiği kapıdır. Ne Malazgirt ne de 30 Ağustos kolayca kazanılmış bir zaferdir. Tarih sadece hatıra olsun diye anlatılmaz; tarih ibret almak için, dersler çıkarmak için ve geleceğe daha güçlü hazırlanmak için bizim için en büyük kuvvettir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma

Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit
İsrail Savunma Bakanı’ndan küstah sözler! Çelik yelek giyip Türkiye’yi hedef aldı

Küstaha bak! Çelik yelek giyip Türkiye'yi hedef aldı
ABD'den YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum

Sınır komşumuzdaki tarihi gelişmeye ABD'den ilk yorum: Destansı
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! İndirim geliyor

Günlerdir beklenen haber geldi! Gece yarısı büyük değişiklik var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

Rojin'in avukatı vahim iddiayı ilk kez dillendirdi: Raporda var
CHP'den Özgür Özel'e 'telefon' tepkisi! 'Taciz etmekten vazgeçsin'

CHP'den Özel'e "telefon" resti! "Taciz etmekten vazgeç"
Süper maçlar oynandı! İşte Şampiyonlar Ligi'ne yükselen 3 takım

Süper maçlar oynandı! İşte Şampiyonlar Ligi'ne yükselen 3 takım
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı: Kızının panik anları kamerada

Bu görüntüler ilk kez çıktı! Tuğyan'ın halleri dikkat çekici
Bunu da gördük! Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın

Bunu da gördük! Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın
İstanbul'da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı

Sahte ilanlarla rekor vurgun yaptılar, sakın kanmayın
Beşiktaş gece yarısı bombayı patlattı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş gece yarısı bombayı patlattı! İşte ilk sözleri