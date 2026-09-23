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Kurtulmuş: Bölgedeki barış ve istikrarın anahtarının Filistin meselesi olduğunu gayet iyi biliyoruz

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Kurtulmuş: Bölgedeki barış ve istikrarın anahtarının Filistin meselesi olduğunu gayet iyi biliyoruz
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Biz bölgemizde ve dünyada barış istiyoruz, istikrar istiyoruz hiçbir ülkenin başka bir ülkenin egemenliğine saldırıda bulunmasına asla rıza göstermiyoruz.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Biz bölgemizde ve dünyada barış istiyoruz, istikrar istiyoruz hiçbir ülkenin başka bir ülkenin egemenliğine saldırıda bulunmasına asla rıza göstermiyoruz. Bu çerçevede hiç şüphesiz bölgedeki barış ve istikrarın anahtarının da Filistin meselesi olduğunu gayet iyi biliyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan Krallığı'nın 96'ncı Milli Gün Resepsiyonu'na katıldı. Ankara'da bir otele gerçekleşen resepsiyonda Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr ile yerli ve yabancı misyon temsilcileri de yer aldı. Burada konuşan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ı ziyareti ile birlikte başlayan olumlu sürecin artarak devam ettiğini söyleyerek, "Dünyada fevkalade büyük altüst oluşların hüküm sürdüğü bir dönemdeyiz. ve özellikle bu gerilimlerin çatışmaların en fazla bizlerin de içinde bulunduğu Orta Doğu coğrafyasında yer aldığını üzülerek görüyoruz bu çatışmaların ve gerilimlerin ortadan kaldırılması için bölge ülkeleri olarak kardeş ülkeler olarak çok daha yakın bir iş birliği ve çok daha yakın bir dostluk ilişkisi içerisinde olmak mecburiyetimiz var. Arabistan ve Türkiye arasında son dönemlerdeki olumlu gelişmelerin sadece iki ülkenin lehine değil aynı zamanda bütün bölgenin de lehine olacağına yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

'HÜRMÜZ BOĞAZI GÜVENSİZ BİR BÖLGE HALİNE GELMİŞTİR'

Kurtulmuş, istikrarsızlıkların en büyük kaynağının İsrail'in bölgedeki saldırgan politikaları olduğunu ifade ederek, "İsrail bölgedeki çok sayıdaki ülkeye doğrudan doğruya saldırıda bulunmuş ve Filistin halkına hayatta kalma hakkı tanımayan yeni bir anlayışla Filistinlerin sadece Gazze'de değil Batı Şeria'da da yaşayamaz duruma getirmek istemektedir. İsrail'in bu saldırganlığına karşı da bizim bölge ülkeleri olarak iş birliği içerisinde hareket etmemiz kaçınılmazdır. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşla birlikte hem Körfez bölgesi hem de Hürmüz Boğazı maalesef fevkalade güvensiz bir bölge haline gelmiştir. Buradaki gelişmeler bölge ülkelerinin dışında tüm dünyayı da sadece güvenlik açısından değil ekonomik açıdan da büyük bir etki altında bırakmaktadır" dedi.

'BÖLGEMİZDE VE DÜNYADA BARIŞ İSTİYORUZ'

Kurtulmuş, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke'de imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'na da değinerek, "Ümit ediyorum ki bu anlaşma sağlam temeller üzerinde gelişerek bölgemizdeki diğer ülkelerin de katılımıyla hatta geniş İslam coğrafyasındaki ülkelerin de katılımıyla son derece etkin ve faydalı bir savunma antlaşmasına dönüşecektir. Biz bölgemizde ve dünyada barış istiyoruz, istikrar istiyoruz. Hiçbir ülkenin başka bir ülkenin egemenliğine saldırıda bulunmasına asla rıza göstermiyoruz. Dolayısıyla bölgede barış ve istikrar sağlayacak her türlü çabaya destek veriyoruz. Bunun için elimizden gelen gayreti ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu çerçevede hiç şüphesiz bölgedeki barış ve istikrarın anahtarının da Filistin meselesi olduğunu gayet iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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