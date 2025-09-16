"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü
Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Tabur Komutanlığı'nda (Kurtlar) görev yapan komandolar, Suriye'nin Şeran kentindeki 6 aylık görevlerini tamamlayarak Tokat'ın Niksar ilçesine döndü.
Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Tabur Komutanlığı'nda (Kurtlar) görev yapan komandolar, Suriye'nin Şeran kentindeki 6 aylık görevlerini tamamlayarak Tokat'ın Niksar ilçesine döndü.
Şeran'dan dönen komandolar, tabur girişinde çiçeklerle karşılandı. Taburda düzenlenen ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende dua edildi.
Görevlerini tamamlayarak Tabur'a dönen 55 komando, daha sonra aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi.
İl Jandarma Komutanlığının komandoların dönüşünü anlatan klibi, sosyal medyada ilgi gördü.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel