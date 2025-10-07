Küresel Sumud Filosu Aktivistleri Yunanistan'a Döndü, Gazze'ye Destek Vermekten Vazgeçmeyeceklerini Vurguladılar

Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmak isteyen Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıda yer alan ve dün Yunanistan'a dönen aktivistler, İsrail'in bu saldırılarının kendilerini Gazze'ye destek vermekten alıkoyamayacağını ifade etti.

İsrail'in sınır dışı ettiği ve dün Yunanistan'a, özel tarifeli uçakla gelen aktivistler, Küresel Sumud Filosu'nda başlayan ve Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na kadar uzanan yolculuklarındaki izlenimlerini AA muhabiriyle paylaştı.

Yunanistan'ın Yeni Sol Partisi Milletvekili Peti Perka, Gazze'ye uygulanan yasa dışı ablukayı kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için Küresel Sumud Filosu çatısı altında çıktıkları yolculuğu, ömür boyu unutamayacaklarını vurguladı.

Perka, "Bu yolculuğun, Filistin'de, Gazze'de (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun katil devleti tarafından gerçekleştirilen suça karşı durmak için birçok kişiye ilham kaynağı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanların, İsrail'in iki yıldır Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdiğini ve saldırıların durdurulması için mücadele verdiğini kaydeden Perka, "Halklar tarihin rotasını yeniden çizebilir ve hiç değişmezmiş, mutlakmış gibi duran dengeleri değiştirebilir." diye konuştu.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı ve alıkonulmalarının onlara geri adım attıramayacağını vurgulayan Perka, daha güçlü olduklarını belirterek "Mutlu ve güçlü hissediyoruz. Devam ediyoruz. Gazze'ye tekrar gideceğiz." ifadelerini kullandı.

"Biz birlikte çok güçlüydük"

Filodaki bir başka aktivist Fiona Mischel ise İsrail tarafınca alıkonulma şartlarının zorlayıcı olduğunu belirterek "Ancak biz birlikte çok güçlüydük." dedi.

Alıkonulma süresince çok sayıda insan hakları ihlaline maruz kaldıklarını aktaran Mischel, şöyle devam etti:

"Aslında bugün üzgünüm çünkü çok ayrıcalıklıyım. Çok iyi bir pasaportum var ve bu benim için sadece bir deneyimdi ama Filistinlilerin yaşadıkları ise akıl almaz düzeyde. İnsan haklarının sürekli ihlal edildiği, propagandalarını zorla bize kabul ettirmeye çalıştıkları, bizi tekmeledikleri psikozlu bir yere adım attık."

İsrail askerlerinin ırkçı hakaretlerine maruz kaldıklarını belirten Mischel, "Gerçekten çok ırkçılardı. Çok fazla aşağıladılar. Üzgünüm, Gazze'ye varamadık ama elimizden gelenin en iyisini yaptık. Gelecek ilkbaharda yola çıkacak bir filo daha var. Bu sefer başarmayı umuyoruz. " diye konuştu.

Amaç Filistinlilere "yalnız değilsiniz" mesajı vermek

Almanya Delegasyonundan Cezayir asıllı Muhammed Belkaid de sağ salim geri döndükleri için şanslı olduklarını ancak geride kalan arkadaşları için üzgün olduklarını ifade etti.

Belkaid, İsrail'in filodaki aktivistlere muamelesine ilişkin, "Bize işkence yaptılar, bir sürü kötü şey yaptılar. Gemiden alındığımız ilk günden itibaren bizi cezalandırdılar. Kollarımızı büktüler. Benim kolum neredeyse kırılacaktı." değerlendirmesini yaptı.

İsrail askerlerinin kendilerini güneşin altında uzun süre diz çökmeye zorladıklarını belirten Belkaid, avukat hakkı tanınmadığını ve sürekli cezalandırıldıklarını kaydetti.

Belkaid, şöyle devam etti:

"Bize su vermediler. Her gece gelip her yarım saatte bir bizi uyandırıp saydılar. Odaya silahlarla geldiler. Silahları yüzümüze doğrulttular. Her akşam hücreye köpeklerle geldiler. Çok şey yaşandı. Benim için çok zordu. Dört gece uyuyamadım. Romatizmam var. İlaç istedim, vermediler. Astım ilacı da vermediler. Ağrı kesici istedim, onu da vermediler. Oturamıyordum, ayakta duramıyordum. Umurlarında değildi. 'Ölürseniz bu bizim sorunumuz değil' diyorlardı."

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen bir fırsat daha verilse tekrar Gazze'ye gitmek isteyeceğini söyleyen Belkaid, "Hazırlanıyoruz. Filistinlilere uygulanan bu yasa dışı abluka yıkılana ve Filistinliler özgür olana kadar devam edeceğiz. Çünkü bize yapılanların çok daha fazlası Filistinlilere yapılıyor." dedi.

Belkaid, amaçlarının Filistinlilere umut vermek, yalnız olmadıklarını ve dünyanın onlara ulaşmak için çaba gösterdiğini göstermek olduğunu dile getirdi.

Küresel Sumud Filosu katılımcısı 27 Yunan vatandaşı da dahil olmak üzere toplam 161 aktivist, dün Yunanistan Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda düzenlenen özel uçuşla Atina'ya dönmüştü.