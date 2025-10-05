Haberler

Küresel Sumud Filosu Aktivisti Işık, Mersin'de Karşılandı

Küresel Sumud Filosu Aktivisti Işık, Mersin'de Karşılandı
İsrail tarafından alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönen Medeniyet Vakfı Adana Şube Başkanı Muhammed Emin Işık, Mersin'de düzenlenen karşılama programında duygularını paylaştı.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşü sağlanan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Medeniyet Vakfı Adana Şube Başkanı Muhammed Emin Işık, Mersin'de karşılandı.

Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla dün İstanbul Havalimanı'na inen aktivistler arasındaki Işık için Uluslararası Çukurova Havalimanı'nda karşılama programı düzenlendi.

Işık, kendisini çiçekle karşılayan yakınları, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla selamlaştı.

Buradaki konuşmasında kutlu bir yolculuk yaptıklarını dile getiren Işık, "Allah'a hamdolsun zahmetli, tehlikeli ama bir o kadar da heyecanlı bir yolculuktu. Gerçekten yolculuğumuz çok harikaydı. Gemimiz eskiydi ama gönlümüz çok canlıydı. Gazze'ye 33 mil kalmıştı ama bu burada bitmeyecek devam edecek." dedi.

Işık, İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda, erdemli insanlar olduğunu söyledi.

Konuşmasının ardından Medeniyet Vakfı Şube Başkanı Işık, daha sonra Adana'ya gitmek üzere konvoyla havalimanından ayrıldı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
