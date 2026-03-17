Küre'den kısa kısa

Kastamonu'nun Küre ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Küre Halk Eğitimi Merkezi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa Kaymakam Hasan Çakır ve eşi Eda Çakır, Belediye Başkanı Salih Turan, Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Pehlivan, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunarak çeşitli gösteriler sahnelendi.

Sağlıkta Değerlendirme Standartları Toplantısı yapıldı

Küre Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin verimliliğini artırmak ve kalite standartlarını yükseltmek amacıyla Sağlıkta Değerlendirme Standartları Toplantısı gerçekleştirildi.

Hastane yönetimi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, sağlık hizmetlerinin daha etkin, güvenli ve sürdürülebilir şekilde sunulmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.