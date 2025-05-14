Küre'de Öğrencilere Çanakkale Gezisi Düzenlendi
Kastamonu'nun Küre ilçesinde öğrenciler için 'Şerife Bacı'nın torunları Çanakkale'de' sloganıyla 4 günlük bir gezi gerçekleştirildi.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde öğrencilere yönelik Çanakkale gezisi düzenlendi.
Küre Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile "Şerife Bacı'nın torunları Çanakkale'de" sloganıyla düzenlenen gezi 4 gün sürdü.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz gezinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Özkan Demir - Güncel