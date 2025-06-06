Kurban Kesimi Sırasında Yaralanmalar Artıyor

Kurban Kesimi Sırasında Yaralanmalar Artıyor
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Aksaray'da Kurban Bayramı'nda kurban kesimi esnasında bazı kişiler çeşitli yaralanmalar yaşadı. Cem Ayhan ve Burak Arıbaş, kazaların detaylarını anlattı.

AKSARAY'da kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayan kişiler, hastanelere başvurdu. Elinden yaralanan Cem Ayhan, "Daha önce hiç olmamıştı. Bu kez elime kaçırdım. Kurbanda olacak bir kaza yaşadık" dedi.

Kentte, Kurban Bayramı'nın ilk günü önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralanınca hastanenin yolunun tuttu. Elinden yaralanan Cem Ayhan, "Elime bıçak kaçırdım. Daha önce hiç olmamıştı. Bu kez elime kaçırdım. Kurbanda olacak bir kaza yaşadık" dedi. Eline bıçağı kaydırıp kestiğini belirteni Burak Arıbaş ise "Ben alışkın olmama rağmen, bu yıl hayvan durmayınca elimi kestim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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