Kurban kesimi sırasında korkunç olay! 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kurban kesimi sırasında korkunç olay! 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Kurban kesimi sırasında korkunç olay! 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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İnegöl'de kurban kesilen bahçede oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, dengesini kaybedip kurbanlık kesimi için kullanılan bıçağın üzerine düştü. Ağır yaralı halde hastaneye götürülen çocuğun akciğerinde hasar oluştuğu belirlendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kurban kesilen bahçede oyun oynarken dengesini kaybedip üstüne düştüğü bıçak sırtına saplanan Hasan Çınar U. (7) ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Maden Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Kurban kesilen bahçede oyun oynayan Hasan Çınar U., iddiaya göre koştuğu sırada, dengesini kaybedip kurbanlık kesimi için kullanılan bıçağın üzerine düştü. Bıçağın sırtına saplanmasıyla ağır yaralanan Hasan Çınar U., ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

AKCİĞERİNDE HASAR OLUŞTU

Burada tedaviye alınan Hasan Çınar U.'nun akciğerinde hasar oluştuğu belirlendi. Hasan Çınar U., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kurban kesimi sırasında korkunç olay! 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

7 yaşındaki çocuğun kurban alanında ne işi var, gerizelalılar

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