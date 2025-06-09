Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 32 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi ve Pazar) 2 bin 960 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 32 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 4 bin 817 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.
Bakan Yerlikaya: Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde (Arefe, Cuma, Cumartesi ve Pazar) 2 bin 960 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 32 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 4 bin 817 vatandaşımız ise yaralandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel