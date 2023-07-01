Kurban Bayramı Tatilinin Ardından İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde Hareketlilik Devam Ediyor

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde dönüşe geçenler dolayısıyla hareketlilik devam ediyor. Bursa girişindeki Batı gişeleri ile Bursa Merkez, Gemlik ve Orhangazi geçişlerinde gün boyunca artan araç yoğunluğu akşam saatlerinde de devam ediyor. Tatil dönüşünde olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri güvenlik önlemlerini artırmış durumda ve güzergah üzerinde denetimler gerçekleştiriyor.

Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçenler dolayısıyla İstanbul- İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde hareketlilik devam ediyor.

Otoyolun Bursa girişindeki Batı gişeleri ile Bursa Merkez, Gemlik ve Orhangazi geçişlerinde gün içinde başlayan araç yoğunluğu akşam saatlerinde de sürüyor.

Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise güzergah üzerinde denetimler gerçekleştiriyor.