Yaz tatilini ve Kurban Bayramı'nı Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmanın sevincini yaşıyor. Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda gelişleri sürüyor. Yurda girişte bütün yorgunluklarının geçtiğini söyleyen gurbetçiler, günler süren yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Sınır kapılarından giriş yaparken Türk bayrağını görünce duygu dolu anlar yaşadıklarını anlatan gurbetçiler, Türkiye'nin hasretiyle yaşadıklarını söyledi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişlerin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. "Vatanda gelmek her şeye bedel" Çok yorucu ve üzücü bir yolculuk geçirdiklerini vurgulayan Aysun Yıldız, vatan toprağına ayak bastıktan sonra bütün yorgunluklarının geçtiğine söyledi. Yıldız, "Vatanımıza geldiğimiz için çok mutluyuz. Bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bulgaristan'da aracımız bozuldu ama dediğim gibi vatana gelmek her şeye değer. Rabim bütün Müslüman alemini korusun inşallah" dedi. "Ülkeye girdiğimizde yorgunluğumuzu unutuyoruz" Kurban Bayramı'nın ülkede geçirmek için geldiğini ifade eden gurbetçi vatandaşlardan Murat Yıldız, Türkiye'ye girişte bayrağı gördüklerinde yolarda çektikleri bütün zorlukları unuttuklarını belirtti. Yıldız, "İki gündür arabamız yolarda bozuldu ama ülkeye, toprağımıza ayak bastığımızda yorgunluğumuzu unutuyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Burada ailemizle birlikte bayramı geçireceğiz. Bütün Müslüman aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

Kurban Bayramı'nı aileleriyle geçirecek gurbetçiler ülkeye giriş yapıyor

EDİRNE Yaz tatilini ve Kurban Bayramı'nı Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmanın sevincini yaşıyor.

Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda gelişleri sürüyor. Yurda girişte bütün yorgunluklarının geçtiğini söyleyen gurbetçiler, günler süren yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Sınır kapılarından giriş yaparken Türk bayrağını görünce duygu dolu anlar yaşadıklarını anlatan gurbetçiler, Türkiye'nin hasretiyle yaşadıklarını söyledi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişlerin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

"Vatanda gelmek her şeye bedel"

Çok yorucu ve üzücü bir yolculuk geçirdiklerini vurgulayan Aysun Yıldız, vatan toprağına ayak bastıktan sonra bütün yorgunluklarının geçtiğine söyledi. Yıldız, "Vatanımıza geldiğimiz için çok mutluyuz. Bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bulgaristan'da aracımız bozuldu ama dediğim gibi vatana gelmek her şeye değer. Rabim bütün Müslüman alemini korusun inşallah" dedi.

"Ülkeye girdiğimizde yorgunluğumuzu unutuyoruz"

Kurban Bayramı'nın ülkede geçirmek için geldiğini ifade eden gurbetçi vatandaşlardan Murat Yıldız, Türkiye'ye girişte bayrağı gördüklerinde yolarda çektikleri bütün zorlukları unuttuklarını belirtti. Yıldız, "İki gündür arabamız yolarda bozuldu ama ülkeye, toprağımıza ayak bastığımızda yorgunluğumuzu unutuyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Burada ailemizle birlikte bayramı geçireceğiz. Bütün Müslüman aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.