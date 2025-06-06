Kurban Bayramı'nda Yaralanmalar: Hastaneler Doldup Taştı

Kurban Bayramı'nda Yaralanmalar: Hastaneler Doldup Taştı
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Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Kütahya'da bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelerde tedavi edildi. Bursa ve Eskişehir'de ayakta tedavi edilenler taburcu edilirken, Balıkesir'de 120 kişi hastaneye başvurdu.

Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Kütahya'da bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralananlar, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Bursa kent merkezi ve ilçelerinde kurban kesimi sırasında bazı vatandaşlar yaralandı.

Hastaneye başvuran yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Eskişehir

Eskişehir'de kurban kesmeye çalışırken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralananlar, Eskişehir Şehir Hastanesine başvurdu.

Kendi imkanlarıyla veya ambulansla hastaneye gelenler, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Balıkesir ve Kütahya

Balıkesir'de kurbanlarını kesmeye çalışırken hayvanların darbesi veya kesici aletlerle yaralanan 120 kişi, hastanelere başvurdu. Yaralılara acil servislerde müdahale edildi.

???????Kütahya'da da çeşitli yerlerinden yaralanan 17 kişi, kent merkezindeki hastanelerde tedavi edildi.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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