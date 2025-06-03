Kurban Bayramı'nda Mevsim Normallerinin Üzerinde Hava Sıcaklıkları Bekleniyor

Kurban Bayramı'nda Mevsim Normallerinin Üzerinde Hava Sıcaklıkları Bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. Arefe günü bazı bölgelerde yağış beklenirken, diğer günlerde çoğu ilde güneşli bir hava bekleniyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı hava tahmin raporunu açıkladı. Buna göre; mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak tüm yurtta artması, bayram süresince de mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK TAHMİN

Hava tahmin raporuna göre; arefe günü (perşembe), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevresi, bayramın birinci günü ise Doğu Anadolu'nun doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı az bulutlu geçecek. Bayramın ikinci günü ülke genelinde yağış beklenmiyor. Bayramın üçüncü günü Hakkari ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yağış görülebilir. Bayramın dördüncü günü ise Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

3 BÜYÜK İLDEKİ EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

5-9 Haziran 2025 tarihleri arasında 3 büyük ilde tahmin edilen en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle olacak; Ankara: 32 derece, İstanbul: 31 derece, İzmir: 35 derece.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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