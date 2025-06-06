Kurban kanı daireleri bastı

Kurban kanı daireleri bastı
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Kurban kanı daireleri bastı
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Gaziosmanpaşa'da kanalizasyondan gelen kurban kanı 2 dairenin içine doldu. Sabah kalkan vatandaşlar kan gölüyle karşılaştı. Daire sakinlerinin eşyaları kullanılamaz hale gelirken sokaktaki kanalizasyon hattının tıkanıklığı sebebiyle kirli su hattındaki suyun dairelere dolduğu, kanın da kaçak kurban kesimi sonrası kanalizasyona karıştığı tespit edildi.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın zemin altı 1'inci katındaki 2 daire, bahçenin su giderinden ve dairelerdeki tuvaletlerin giderinden gelen kanlı su ile doldu. Daire sakinlerinin ihbarı üzerine adrese İSKİ ekipleri geldi.

KAÇAK KURBAN KESİMİNDE KAN KANALİZASYONA KARIŞTI

Ekiplerin incelemesinde, sokaktaki kanalizasyon hattının tıkanıklığı sebebiyle kirli su hattındaki suyun dairelere dolduğu tespit edildi. Apartman girişindeki rögar kapağını açarak gerekli işlemleri yapan İSKİ ekipleri, tıkanıklığı giderdi. Ev sahipleri şikayetçi olurken, kanın kaçak kurban kesimi sonrası kanalizasyona karıştığı belirtildi.

Kurban kanı daireleri bastı

"TUVALETTEN LAĞIM GİBİ KAN GELDİ"

Daha yeni evlendiğini ve eşinin hamile olduğunu söyleyen daire sakini Hasan Kurban, "Sabah kalktım, tuvalete baktığımda her yer kandı. Annemin yanına gidecektik, gidemedik. Her yer kan içinde, rezillik. Sabah 09.00'dan beri kanı temizlemeye çalışıyoruz. Tuvaletten lağım gibi kan geldi. İSKİ 2-3 saat sonra geldi. Eşyalarımızın hepsini attık" dedi.

Kurban kanı daireleri bastı

"BİRİNİ Mİ ÖLDÜRDÜLER DİYE DÜŞÜNDÜM"

Diğer dairede yaşayan Burhan Karaman ise, "En az şu an 150 bin lira civarı zararım var. Eşyalarım hala kan içinde. Halı, havlu, yatak, hepsini attım. Sabah gördüğümde korktum. 'Birini mi öldürdüler?' diye düşündüm. Kurban kesmişler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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