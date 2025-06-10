Kurban Bayramı'nda Boğulma Vakaları Önlenmiş Olundu
Kurban Bayramı süresince Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde güvenlik önlemlerini artıran Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, cankurtaran ekipleri ile 12 boğulma vakasına müdahale etti ve 15 kayıp çocuğu ailelerine teslim etti. Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, bayramı sorunsuz geçirdiklerini belirtti. İlgili ekipler, tehlikeli bölgelerde jet ski ile zamanında müdahaleler yaparak can kaybı olmadan görevi tamamlamayı hedefliyor.
Kurban Bayramı'nda çok sayıda tatilciyi ağırlayan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde güvenlik önlemlerini arttıran Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, boğulma vakalarının önüne geçti.
Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, gazetecilere, bayramı sorunsuz şekilde atlattıklarını belirterek, "Sadece Karasu ilçesinde bayram boyunca 12 boğulma vakasına müdahale ettik. 15 kayıp çocuğu da ailelerine teslim ettik. 15 Eylül'e kadar yoğun tempoyla çalışıp, görevimizi kayıpsız şekilde tamamlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.
Karaca, 3 ilçedeki 45 kulede, 74 cankurtaran ekibi ve 4 itfaiye personelinin saat 10: 00-19: 00 arasında görev yaptığını anlatarak, "Kaynarca ve Kocaali sahillerinde 1 Haziran'dan bugüne boğulma vakası olmadı. Sadece Karasu'da yaşandı, zamanında müdahale ettik. En tehlikeli bölgemiz, liman mevkii olan kulelerde. Buralara da jet ski aracılığıyla müdahalelerde bulunarak vakaları önlüyoruz." ifadelerini kullandı.