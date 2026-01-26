Haberler

Kurban Bayramı'nda işlenen cinayetin sanığına müebbet hapis

Kurban Bayramı'nda işlenen cinayetin sanığına müebbet hapis
Güncelleme:
Samsun'un Alaçam ilçesinde Kurban Bayramı'nda çıkan kavga sonucunda bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Olayda faili Süleyman Çağlayan müebbet hapse çarptırılırken, olaya karışan diğer iki kişi de toplamda 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde Kurban Bayramı'nda, husumetlisi olduğu iddia edilen Enes Karagül'ü (18) bıçaklayarak öldüren Süleyman Çağlayan (19), müebbet, olaya karışan Semih K. ve Ünal Can O. ise 16 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 6 Haziran 2025'te Alaçam ilçesinde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında Kurban Bayramı'nın ilk günü çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Süleyman Çağlayan tarafından bıçaklanan Enes Karagül, O.K.T ve S.K. (20) yaralandı. Başından yaralanan Enes Karagül, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alınan Süleyman Çağlayan, Semih K. ve Ünal Can O. tutuklandı, S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin açılan davanın karar duruşması, Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Mahkeme heyeti, sanıklardan Süleyman Çağlayan'a 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verirken, Semih K. ile Ünal Can O. ise 16 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

