Kurban Bayramı'nda Ankara'ya dönüş yoğunluğu

Kurban Bayramı'nın son gününde şehir dışında tatilini geçiren vatandaşlar, Ankara'ya dönmek üzere yola çıktı. Esenboğa, Samsun, Eskişehir ve İstanbul yollarında trafik yoğunluğu yaşandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, denetimleri artırarak ulaşımın aksamaması için çalıştı.