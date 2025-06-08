Kurban Bayramı'nda Adalar Akın Edildi

Kurban Bayramı'nda Adalar Akın Edildi
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Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde sıcak havadan faydalanan vatandaşlar, ulaşımın ücretsiz olmasıyla Adalar'a akın etti. Kalabalık nedeniyle yürümekte zorluk çeken ziyaretçiler, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da dolup taştı.

(İSTANBUL)- Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde sıcak havayı fırsat bilenler, ulaşımın da ücretisiz olması nedeniyle Adalar'a akın etti. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada dolup taşarken, kalabalık nedeniyle ziyaretçiler yürümekte zorluk çekti.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde, havanın da sıcak olmasının etkisiyle birçok kişi Adalar'ı ziyaret etti. Ulaşımında bayram boyunca ücretsiz olması kalabalığı arttırdı. Şehir Hatları vapurlarında sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı, iskelelerde ise kuyruklar oluştu. Heybeliada, Burgazada, Kınalıada doldu taştı, Büyükada sahilinde insanların zaman zaman yürümekte güçlük çektiği görüldü.

Kaynak: ANKA / Güncel
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