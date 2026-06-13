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Nurdağı'nda geçen yıl kuruyan Sakçagözü Şelalesi yeniden akmaya başladı

Nurdağı'nda geçen yıl kuruyan Sakçagözü Şelalesi yeniden akmaya başladı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde geçen yıl kuraklık nedeniyle kuruyan Sakçagözü Şelalesi, bu yılki yağışlar ve karların erimesiyle yeniden akmaya başladı. 71 metre yükseklikten dökülen şelale, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, geçen yıl yeterli yağış olmaması ve kuraklık nedeniyle kuruyan Sakçagözü Şelalesi, yeniden akmaya başladı.

Nurdağı ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Sakçagözü Mahallesi sınırlarında yer alan şelale, yılın başından beri etkili olan yağışlar ile yüksek kesimlerdeki karların erimesinin ardından yeniden canlandı.

Gaziantep–Nurdağı kara yolu üzerindeki şelale, soğuk suyuyla ziyaretçilerine serinleme imkanı sunuyor. Dağın zirvesinden gelen suyun yaklaşık 71 metre yükseklikten dört ayrı noktadan dökülmesi, bölgeye gelen ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.

Kent merkezi başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, şelale çevresinde vakit geçiriyor. Doğa ve fotoğraf tutkunları manzarayı görüntülerken, aileler de bölgede piknik yaparak serin havanın keyfini çıkarıyor.

Gaziantep'ten ailesiyle şelaleyi ziyaret eden Ayten Üzümlü, "Şelalenin yeniden aktığını görünce çok mutlu olduk. Doğası ve serin havasıyla gerçekten görülmeye değer bir yer olmuş." dedi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
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