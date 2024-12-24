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Kuraklık riski altındaki göller için harekete geçilecek

Kuraklık riski altındaki göller için harekete geçilecek
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Su Kurulunda alınan kararla, kuraklık riski altındaki 8 gölle ilgili eylem planı hazırlanacağını belirterek, "Su stresi altındaki bir ülke olarak böyle bir kararın kuruldan çıkmış olmasını ülkemiz için çok önemli bir adım olarak görüyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Su Kurulunda alınan kararla, kuraklık riski altındaki 8 gölle ilgili eylem planı hazırlanacağını belirterek, "Su stresi altındaki bir ülke olarak böyle bir kararın kuruldan çıkmış olmasını ülkemiz için çok önemli bir adım olarak görüyoruz." dedi.

Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Ulusal Su Kurulunun üçüncü toplantısının ardından, burada alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı.

İnsan refahı ve sürdürülebilir kalkınma için suyun ne kadar önemli olduğunu herkesi çok iyi bildiğini dile getiren Yumaklı, küresel iklim değişikliğinin en çok su kaynaklarını tehdit ettiğini söyledi.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi temiz su kaynaklarına erişimin bir "beka" meselesi haline geldiğini, ülke olarak bu anlayışla geniş bir yelpazede kritik adımlar attıklarını belirtti.

"Su kayıp oranları indirilecek"

Büyüyen ekonomi ve artan üretimle tarımda, sanayide, enerjide, turizmde ve daha birçok sektörde suya olan ihtiyacın arttığına işaret eden Yumaklı, yaptıkları çalışmalarda öncelikli olarak su kaynaklarını göz önünde bulundurduklarını ifade etti.

???????Yumaklı, Su Verimliliği Seferberliği'ni hem ülke hem de dünya gündemine iletme ve bir sorumluluk hareketine dönüştürme gayretlerinin devam ettiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Su kayıp oranlarının indirilmesi, tarımda sulama randımanının artırılması ve sanayide su kullanımının azaltılması için önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Diğer taraftan, belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmak amacıyla başlatılan 'Belediye Su Kardeşliği' uygulamasına bu yıl 15 belediye daha ilave oldu ve 62 belediyemiz iyi uygulamalarını birbirleriyle paylaşmış olacak."

İlk iki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda somut ve çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Yumaklı, "Bugün alt kurullar marifetiyle günümüze kadar gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin değerli akademisyenlerimizden detaylı bilgi edindik." diye konuştu.

Yumaklı, 26 havza su kurulu ve 81 il su kurulu toplantılarını yıl içinde tamamladıklarını, bugün de Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Trabzon valilerinin, havza su kurullarında öne çıkan hususlarla ilgili sunumlarını paylaştıklarını aktardı.

Kurulun aldığı kararlara ilişkin de bilgi veren Yumaklı, ilk karar olarak, taslak Su Kanunu'na esas teşkil edecek şekilde teknik çalışmaların nihai hale getirilerek bu talebin TBMM'ye arz edilmesi sürecinin başlatılacağını bildirdi.

"Az su tüketen peyzajlara geçilecek"

Yumaklı, Taslak Taşkın Kanunu'na esas teşkil edecek teknik çalışmaların da tamamlanacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Fırat-Dicle Havzası'nın iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkilerinin tespit edilmesi ve kuraklıkla mücadele acil önlem planının hazırlanması. Kuraklık riski altındaki göllerimize ilişkin eylem planları hazırlanacak, uygulamaya geçmiş ya da geçecek eylem planları da bir sonraki kurula sunulacak. Bu kararla Eğirdir, Akşehir-Eber, Manyas, İznik, Burdur, Bafa, Beyşehir ve Tuz gölü olmak üzere belirlenmiş 8 gölümüz var, bunlara ilave de olabilir. Belli bir takvim çerçevesinde eylem planı hazırlanması. Su stresi altındaki bir ülke olarak böyle bir kararın kuruldan çıkmış olmasını ülkemiz için çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Bakanlıklar, üniversiteler, yerel yönetimler başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yeşil sahalarda, refüjlerde, peyzaj alanlarında, park ve bahçelerde kurakçıl peyzaj uygulamaları, gece sulaması ve arıtılmış atık suların yeniden kullanılmasını içeren Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları Rehber'inin uygulanması. Çok su tüketen peyzaj uygulamaları yerine, az su tüketen kurakçıl peyzajlara geçilecek, böylece yüzde 80'e varan oranlarda su tasarrufu sağlanacak."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Güncel
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