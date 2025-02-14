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Kupik Apartmanı Davası Başladı: İnşaat Müteahhidi Savunma Yaptı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 Şubat 2023 depreminde yıkılan Kupik Apartmanı ile ilgili tutuksuz sanıkların yargılaması başladı. Müteahhit Ziyadin K., binanın yapımında belediyenin denetiminde olduğunu öne sürdü ve kolon kesilmesi ile ilgili bilgisi olmadığını savundu. Duruşma, 11 Temmuz'a ertelendi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 55 kişinin öldüğü Kupik Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuksuz 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan müteahhit Ziyadin K. katıldı. Avukatların da hazır bulunduğu duruşmada, tutuksuz sanık inşaat mühendisi Nezir G. ise yer almadı.

Müteahhit Ziyadin K, savunmasında, inşaatın yapımının belediyenin kontrolünde sürdüğünü söyledi.

Kolon kesilmesiyle ilgili bir şey bilmediğini savunan Ziyadin K, şöyle konuştu:

"Bina yapılırken tüm malzemeyi en iyisinden kullandık. Binaya güvenmesem 5 sene orada yaşamazdım. İnşaat mühendisini, mimarı denetleyecek kişileri belediye belirledi. Ben 2007 yılında bodrum katını markete satmak için gelmiştim. Geldiğimde kolon kesilmesi görmedim. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum."

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.

Öte yandan, yıkılan binada yakınları vefat eden bazı aileler, duruşma sonrasında Kırıkhan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 55 kişinin öldüğü 10 katlı Kupik Apartmanı'nın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin, 2 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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