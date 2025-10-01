Kundaklama Şüphelisi Tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yeri ve minibüsü kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi Tevfik Çatar Caddesi üzerinde, bir mobilya dükkanı ve minibüsün kundaklanmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler İ.D'nin (39) iş yeri ve minibüsü ateşe verdiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.