Kumpir davasında sanık sayısı 2'ye yükseldi

İZMİR'in Buca ilçesinde Servet Polat'ın (60) kumpir yedikten 2 gün sonra gıda zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirmesi ile ilgili görülen davada tutuksuz olarak yargılanan sanık Neslihan Demircan'ın iş yerinde birlikte çalıştığı eşi Coşkun Demircan da sanık olarak dosyaya eklenildi.

Olay, 28 Aralık 2024'te meydana geldi. Servet Polat, beraberinde kızı Bahar Zeyrek ve torunu Gökhan Zeyrek (11) ile Buca ilçesi Efeler Mahallesi'ndeki bir işletmede kumpir yedi. Kusma ve ishal nedeniyle rahatsızlanan aile, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Tedavisinin ardından taburcu edilen Servet Polat'ın, 30 Aralık saat 04.00'te evinde ölü bulunmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi Neslihan Demircan 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. Bu arada Neslihan Demircan'ın işlettiği iş yerinden kumpir yedikten sonra rahatsızlandığını belirten 4 kişi de hastanede gördükleri tedavinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

SALMONELLA BAKTERİSİ ÇIKTI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan alınan raporda; Polat'ın iç organlarında mikroskopik ve histopatolojik tetkikler ile ölümün meydana geliş şekli birlikte değerlendirildiğinde ölümün gıda zehirlenmesi sonucu meydana geldiğinin belirlendiği ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün muayene ve analiz raporunda, alınan kumpir numunesinde salmonella bakterisi bulunduğu ortaya çıktı.

EŞİ HAKKINDA DA DAVA AÇILDI

İfadeler ve toplanan deliller ışığında iş yeri sahibi Demircan hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar ve 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti' suçu nedeniyle de 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Demircan'ın İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürerken, mahkemece Demircan'ın iş yerinde birlikte çalıştıkları eşi Coşkun Demircan hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede; Coşkun Demircan hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15 yıla kadar, 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti' suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunuldu. İddianame, İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Öte yandan geçtiğimiz celsede tutuklu sanık Neslihan Demircan tahliye edildi.

DOSYALAR BİRLEŞTİ

İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamaya bugün devam edildi. Coşkun Demircan hakkında açılan dava, mevcut dosyayla birleştirildi. Böylelikle sanık sayısı 2'ye yükseldi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Neslihan Demircan ve Coşkun Demircan ile mağdurlar ve avukatlar katıldı.

'ONLARIN GÖREMEDİĞİNİ BİZ NASIL GÖRELİM?'

Coşkun Demircan ilk kez sanık sıfatıyla savunma yaptı. Üzerlerine atılı suçlamayı reddeden Coşkun Demircan, "Eşime yardıma gidiyorum. Mutfak işlerini eşim yapardı, ben kasada dururdum. Donuk ürünler ve konserveler haftalık, tavuk gibi taze ürünler ise günlük gelirdi. İl Tarım Müdürlüğü ekipleri olaydan 1 hafta önce bizi denetlemişti ve hiçbir şey çıkmamıştı. Olayın ardından hakkımızda şikayet olduğu gerekçesiyle saat 11.00 gibi yine geldiler ve olumsuz durum tespit edilmedi. Aynı gün 15.00 sıralarında bir kez daha geldiler ve ürünlerden numune aldılar. Bu numunelerde salmonella tespit edildi. Salmonella gözle görünen bir şey değil. Onların göremediğini eşim nasıl görsün? Eşim 5 yıldır orada o işi yapıyor. Her şey usulüne uygun olarak yapıldı" dedi.

'SANIKLAR DOĞRUYU SÖYLEMİYOR'

Celsede söz verilen Servet Polat'ın kızı Bahar Zeyrek sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, "Annem o duruma zehirlendiği için düştü. O işyerini sanıklar birlikte işletiyorlardı. Sanıklar doğru söylemiyor. Ben ve oğlum da zehirlendik ama annemin acısından kendimizle ilgilenemedik" ifadelerini kullandı.

Savunma ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Sanıkların mevcut adli durumlarının devamına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesine hükmedip duruşmayı 10 Aralık tarihine erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı