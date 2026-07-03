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Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevinden uzaklaştırıldı

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevinden uzaklaştırıldı
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Rüşvet soruşturmasında tutuklanan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığınca, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında 'rüşvet vermek' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğinin 28.06.2026 tarihli ve 2026/63 sorgu numaralı kararı ile konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verilmesi üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

Kaynak: AA
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