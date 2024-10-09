Kumluca TOBB Portakal Çiçeği Anaokulu Açıldı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Kumluca TOBB Portakal Çiçeği Anaokulu'nun açılışı törenle gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokolü çerçevesinde 154 ilçeye 154 okul kazandırma projesi kapsamında yapılan Kumluca TOBB Portakal Çiçeği Anaokulu düzenlenen törenle açıldı. Hizmet binası yetersiz kalınca geçen yıl Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası ile Kumluca Ticaret Borsası'nın önerileriyle TOBB tarafından yaptırılan 12 derslikli ve 210 öğrenci kapasiteli anaokulunun açılışına TOBB Genel Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca, Finike ve Demre belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları, daire amirleri, mahalle muhtarları ve eğitimciler katıldı.

İlçe Müftüsü Bedir Aydın'ın açılış duasını okumasının ardından Kaymakam Tekin Erdemir ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek selamlama konuşması yaptı. Okula gelişinde çiçeklerle karşılanan Rifat Hisarcıklıoğlu açılış töreninde konuşma yapmadı. Kurdele kesiminin ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Portakal Çiçeği Anaokulu Müdürü Fatih Çelik tarafından hediye verildi. Okulun sınıflarını inceleyen Hisarcıklıoğlu tören yerinden ayrıldı.