Haberler

Kumluca'daki orman yangınıyla ilgili bir kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Toptaş Mahallesi'nde çıkan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında R.P. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Toptaş Mahallesi'nde ikamet eden R.P.'nin arazisinde yapılan incelemede, zeytin bahçesini sulamak için kullandığı elektrikli dinamonun yangına sebebiyet verdiği tespit edildi.

Kumluca ilçesinde 8 Eylül günü Toptaş Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Güzören Mahallesi'ne sıçrayan yangında yaklaşık 350 hektar ormanlık alan, vatandaşlara ait bir ev, sera, tarım arazileri yanmış, 9 evde ise kısmen hasar oluşmuştu.

Kaynak: AA
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi

Savcılık paylaşımların peşine düştü! Kimlikleri tek tek belirlenecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti

Düğün öncesi gelin almada kavga! Uçan tekme kamerada
AfD'li liderden olay sözler: Göçmenleri silah zoruyla sınır dışı edeceğiz

Seçimi kazanıp silaha sarıldı: Hepsini zorla ülkemizden atacağız
Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti

"Kimse bu parayı vermez" denildi, telefonun stokları 2 dakikada bitti
Yer Taksim! Baskın yapılan gece kulüplerinden uyuşturucu fışkırdı

Yer Taksim! Baskın yapılan gece kulübünden neler çıktı neler
Memur emeklisinin 'seyyanen zam' talepli dosyası AYM'de tek çatı altında

Memur emeklisine seyyanen zam talebi tek çatı altında birleşti
Ermenistan'dan Türkiye için tarihi mesaj: Her an hazırız

Türkiye için tarihi mesaj! "Her an hazırız" diyerek duyurdular
Kız Kulesi sahilinde can pazarı! Dalgıç son anda kurtarıldı

Kız Kulesi sahilinde can pazarı! Dalgıç son anda kurtarıldı