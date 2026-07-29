Kumluca'da orman yangını

10 EV YANGINDAN ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde devam eden orman yangınına, havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personelin yanı sıra jandarmaya ait TOMA'lar, çevre il ve ilçelerden birçok kuruma ait araç da söndürme çalışmalarına katıldı. Bölgedeki 50 hane boşaltılırken, ilk belirlemelere göre 10 ev yangından zarar gördü.

ELEKTRİK DİREKLERİ DEVRİLDİ

Alevlerin etkisiyle mahalledeki bazı elektrik direkleri devrildi, telefon altyapıları hasar gördü. Bu nedenle elektrik, telefon ve internet hizmetlerinde aksamalar meydana geldi. Bölgede yaşayanlar, söndürme çalışmalarının yanı sıra hem ekiplerin, hem de vatandaşların yiyecek içecek ihtiyaçlarının karşılanmasına destek oldu. Bölge halkı, soğuk su, peynir, ekmek ve kek gibi gıda maddeleri dağıttı. Öte yandan yangın bölgesindeki bazı hayvanlar gönüllülerin desteğiyle bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılırken, bir kaplumbağa da alevlerin ortasında kalmaktan kurtarıldı.

İŞ MAKİNELERİYLE SU TAŞIDILAR

Kumluca'daki yangınla mücadele çalışmalarına, vatandaşlar da büyük destek verdi. İş makinelerinin yanı sıra, su dolu tankerlerin olduğu traktörleri yangın bölgesine getiren vatandaşların çabası dikkati çekti. Diğer yandan tedbir amaçlı kapatılan Kemer-Kumluca arasındaki D-400 kara yolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı