Haberler

Kumluca'da KPSS Sınav Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Kumluca'da KPSS Sınav Güvenliği Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 6 Eylül'de yapılacak 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesi İlçe Sınav Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 6 Eylül'de yapılacak 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesi İlçe Sınav Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş başkanlığında Kaymakamlık salonunda düzenlenen toplantıda, sınavın güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi için alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda, sınav öncesi, sınav günü ve sonrasında uygulanacak güvenlik tedbirleri ile adayların uyması gereken hususlar ele alındı.

Kaymakam Güneş, sınava girecek adaylara başarı diledi.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme 'Güle güle' dendi

Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABB'den Melih Gökçek hakkında suç duyurusu! 27 gün sonra açıklandı

Tartışmaların odağındaki Gökçek'e soğuk duş! 27 gün sonra ortaya çıktı
Taraftar şokta! Cihan Kamer 4 ayrılığın ardından bir kahreden haber daha vardi

4 ayrılığın ardından bir kahreden haber daha vardi
KYK yurt ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar

KYK yurt ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar
Hindistan'dan yine mide bulandıran görüntüler! Bu kez tatlı tesisinden

İzlemek mide ister! Çıplak ayaklarıyla üretiyorlar
Fenomenin peşini 2 yıldır bırakmıyor! Bu kez canlı yayında ortaya çıktı

Canlı yayında kabusu yaşadı! Takıntılı sapık 2 yıl sonra ensesinde
Eski eşinin tutuklanmasının ardından işinden olmuştu! Pınar Erbaş'ın yeni adresi belli oldu

Eski eşinin yüzünden işinden olmuştu! İşte Pınar Erbaş'ın yeni adresi
Çiftçileri ilgilendiren gelişme! e-Devlet'te bugün başladı

Bugün resmen başladı! Haberi duyan soluğu e-Devlet'te alıyor