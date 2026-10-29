Kumluca'da Cumhuriyet'in 103. Yıl dönümü törenlerle kutlandı

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ANTALYA (AA) – Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü, Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Kapalı spor salonunda düzenlenen törene Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Erkan Özgür, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Güneş ve Belediye Başkanı Avcıoğlu, katılımcıların bayramını kutladı.

Kaymakam Güneş'in konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Törende, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrenciler dans, halk oyunları ve spor gösterileri sundu.

Kumluca'daki kutlamalar, akşam düzenlenecek fener alayı ve "Cumhuriyet Bizim, Sahne Öğretmenlerin" konseriyle devam edecek.

Kaynak: AA